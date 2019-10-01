Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 ilçeye 1 milyon Suriyeli göndereceğiz

TBMM 27'inci dönem 3'üncü Yasama Yılı, bugün başladı.

Düzenlenen özel oturuma katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yaptı.

GÜVENLİ BÖLGE PLANI HAZIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenli bölge hakkında da özel bir çalışma yapacaklarını belirterek, "Türkiye'yi terör örgütünün tasfiyesi ve Suriye topraklarının sığınmacılar için güvenli hale getirilmesinde yıllardır oyalayanların bizzat yüzlerine 'artık bu oyunun sonunun geldiğini' defaatle söyledik. Sınırlarımızın bitişiğindeki sıkıntıyı müttefiklerimizle çözmek için her yolu denedik.

Ziyasedsiyle sabırlı davrandık, kararlılığımızı da ifade ettik. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatları bu konudaki kararlılıklarımızın somut birer tezahürüdür. Maalesef özellikle Fırat'ın doğusunda bu yöntemle arzu ettiğimiz neticelerin hemen hiç birine ulaşamadık. Türkiye'nin artık bu konuda kaybedecek tek bir günü bile yoktur.

Geldiğimiz noktada başka bir çaremiz kalmamıştır. Münbiç dahil Irak sınırına kadar oluşturacağımız 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölgede 1 milyonu yeni yerleşim yerlerinde, 1 milyonu mevcut yerlerde olmak üzere; 2 milyon kişiyi iskan etmeyi planlıyoruz.

Planlarımız hazır, projelerimiz hazır. Bunları devlet başkanlarıyla BM'de ikili görüşmelerde paylaştım. Uluslararası toplumun desteğiyle inşa edeceğimiz. 5 bin nüfuslu 140 köye ve 30 bin nüfuslu 50 ilçeye 1 milyon kişiyi yerleştireceğiz.

Kurulacak köyler ve ilçelerle ilgili ön çalışmaları yaptık. Yerleri tespit ettik, maliyetleri çıkarttık. Diğer bölgelerde de onarım çalışmaları yürüteceğiz. Bölgeyi terör örgütünün işgalinden kurtarır kurtarmaz uluslararası toplumdan alacağımız destekle derhal işe başlayacağız." diye konuştu.

Erdoğan: 50 ilçeye 1 milyon Suriyeli göndereceğiz VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar;

İSTİKLAL HARBİ'NİN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhuriyetimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında canları pahasına mücadele eden güvenlik güçlerimizin her birini Rabbim muhafaza buyursun diyorum. Bu yıl İstiklal Harbimizin başlamasının 100. yıl dönümü.

Dünyada böylesine derin yaygın ve kesintisiz devlet tecrübesine sahip bir başka millet yoktur. Türkiye'yi sınırları cetvelle çizilmiş bağımsızlığı bahşedilmiş hedefleri olmayan toplumlarla karıştıranlar oluyor. 15 Temmuz gecesi bu millete sıkılan her kurşun, bizi büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundan vazgeçirmek bir yana kararlılığımızı daha da perçinlemiştir.





ORTAK PAYDADA BULUŞALIM

Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde aynı ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz.

GELECEK NESİLLERE AKTARACAĞIZ

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sürekli güncelleyerek, en büyük miras olarak gelecek nesillere bırakacağımıza inanıyorum.

İNSANİ DURUŞUMUZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Ne bedel ödersek ödeyelim Türk milleti olarak insani duruşumuzdan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.

SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE KAPILARIMIZI AÇTIK

Suriyeli kardeşlerimiz rejimin baskısı altında ezildiğinde, gönlümüzün ve sınırlarımızın kapılarını açtık.

Suriye krizi uzadığı için, halen sınırlarımız içinde yaşayan 3 milyon 650 bin misafirimizin yol açtığı ekonomik, sosyal ve kültürel sınamaların tabii ki farkındayız. Türkiye’den başka böyle bir yükü omuzlayabilecek ve bu kadar uzun süre yönetebilecek bir başka ülke olmadığını da biliyoruz. Bununla birlikte, milyonlarca sığınmacıyı ilanihaye kendi topraklarımızda misafir etmeye devam etmek gibi bir düşüncemiz de yoktur.



Yaklaşık 8 yıldır ülkemizde misafir ettiğimiz bu insanların evleri, yurtları, vatanları zaten vardır. Bize düşen, sığınmacıların bir an önce kendi ülkelerinde hayatlarını sürdürebilecekleri güvenli bir iklimi oluşturmaktır. Bu konuda uluslararası topluma şimdiye kadar pek çok çağrıda bulunduk.



Şimdiye kadar, güvenli hale getirdiğimiz yerlere geri dönen Suriyeli sığınmacı sayısı 360 bini buldu. Suriye’deki mevcudiyetimizin tek sebebi, sınırlarımıza yönelik terör tehditlerinin, aynı zamanda ülkemizdeki Suriyelilerin geri dönüşlerini de engelleyen bir bariyer haline dönüşmüş olmasıdır.

BİZE DİZ ÇÖKTÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Birileri, terör ve sığınmacı yükünü ülkemizin omuzlarına yükleyerek, adeta bize diz çöktürmeye çalışıyor.

Maalesef özellikle Fırat'ın doğusunda bu yöntemle arzu ettiğimiz neticelerin, hemen hiçbirine ulaşamadık.





TÜRKİYE'NİN KAYBEDECEK TEK BİR GÜNÜ YOKTUR

Türkiye'nin kaybedecek tek bir günü yoktur. Tehditlerin önüne geçmek için S-400 almak isteyerek, kendi çözümlerimizi ürettik. NATO'nun bizim bu beyanımızı destekler gibi bu konu bahane edilerek ülkemize karşı düşmanca bir tavır sergileyerek buna karşı rasyonel bir açıklaması da yoktur. Tüm bu tecrübeler bize karşı karşıya kalacağımız durumla ilgili fikir veriyor.

Türkiye, kendi güvenliğini ve kardeşlerinin geleceğini, bölgede hesabı olan güçlerin keyfine terk edecek değildir.

TİCARİ KREDİLERDE GERİLEME

Faizler, bir önceki yıl sonuna göre bugün ticari kredilerde 10 puan, konut kredilerinde 15 puan gerilemiştir.

Merkez Bankası'nın rezervleri tekrar 100 milyar doların üzerine çıktı. Şu sıralar 103 milyar dolara çıktı.

IMF defterini, tekrar açılmamak üzere Mayıs 2013'te kapattığımızı, altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum.

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