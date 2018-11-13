Cumhurbaşkanlığı: İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze'ye yaptığı saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SALDIRILAR İSRAİL'İN ZORBALIĞINI GÖSTERİYOR"

İsrail'in son iki günde işgal altındaki Gazze'ye yaptığı saldırılar sonucunda 13 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını anımsatan Kalın, şunları kaydetti: "Bu saldırılar İsrail'in hukuk tanımaz, zorba ve işgalci tutumunu bir kez daha göstermiştir. İsrail, Gazze halkına yönelik bu saldırıları derhal durdurmalıdır. İsrail’in saldırıları karşısında sessiz kalan uluslararası toplum, sorumluluk üstlenmeli ve harekete geçmelidir. Filistin topraklarını açık hava hapishanesi haline getirmek isteyen ve Kudüs’ün statüsünü değiştirerek provokasyon yapan İsrail’in işgalci ve yayılmacı politikalarına bütün dünya 'dur' demelidir."

"FİLİSTİN HALKI YALNIZ VE ÇARESİZ DEĞİLDİR"

"Filistin’de tek çözüm, iki devletli çözümdür." ifadesini kullanan Kalın, "Mevcut İsrail hükümetinin iki devletli çözüme inanmadığı ve süreci sabote etme gayreti içinde olduğu açıktır. Filistin halkının bağımsızlığını ve güvenliğini dikkate almayan hiçbir çözümün kabul edilmesi mümkün değildir. Filistin halkı yalnız ve çaresiz değildir." diye konuştu.

Filistinli şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileyen Kalın, "Türkiye, haklı davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." dedi.