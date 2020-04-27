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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde öne çıkan 3 başlıktan biri, 3 günlük yeni sokağa çıkma yasağı olacak.

Haber Merkezi |
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında telekonferans sistemiyle toplanacak.

Koronavirüs salgınına ilişkin önemli kararların masaya yatırılacağı toplantıda; bakanlar sunum yapacak ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri değerlendirilecek.

3 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DAHA

Toplantıda, resmi tatil olan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'ndan itibaren 3 gün daha sokağa çıkma yasağının uygulanması masaya yatırılacak. Toplantıdan yasak kararı çıkması durumunda 1-2-3 Mayıs tarihlerinde 30 büyükşehrimiz ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

65 YAŞ ÜSTÜNÜN YASAĞI KALDIRILACAK MI?

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı da toplantıda ele alınacak. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiyeler doğrultusunda 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı esnetilebilir. Öte yandan bu karar için virüs eğrisi incelenecek.

OKULLARDAKİ ARA UZATILACAK MI?

Okullarda 30 Nisan'a kadar verilen aranın uzatılıp uzatılmayacağı konusu da toplantı konularından biri olacak.

Toplantıda, okulların açılmasının ileri bir tarihe erteleneceği öngörülüyor. Ayrıca bu hafta içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gerçekleştireceği görüşmede konunun netleştirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

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