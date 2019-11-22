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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yeni halı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ekvator Büyükelçisi Puma Puma'yı kabul etmeden önce Külliye'deki yeni Hereke halısını tanıttı.

AA | 22.11.2019 - 16:44..
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yeni halı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Fanny De Lourdes Puma Puma'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Puma Puma, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yeni halı VİDEO


"BU HALI YERLİ VE MİLLİ"

Fanny De Lourdes Puma Puma'nın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kabul öncesinde Erdoğan, basın mensuplarına Hereke Halı Fabrikası çalışanlarının dokuduğu halıyı göstererek, "Arkadaşlar bu halımız yeni, 108 metrekare, yerli ve milli." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yeni halı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yeni halı

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