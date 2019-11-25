taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7452
Euro
6.3274
Altın
1457.61
Borsa
105382.47
Gram Altın
269.134
Bitcoin
41821.36

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Açıklanan listede bu senenin müzik ödülü MFÖ'ye verildi.

AA | 25.11.2019 - 18:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine hak kazananlar belli oldu.

MÜZİK ALANINDA MFÖ

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne bu yıl “edebiyat” alanında Nuri Pakdil, “müzik” alanında MFÖ, “sinema” alanında Mesut Uçakan, “resim” alanında Devrim Erbil, “geleneksel sanatlar” alanında Fuat Başar, “mimarlık” alanında Doğan Kuban, “sosyal bilimler” alanında ise Ahmet Yaşar Ocak layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

VEFA ÖDÜLÜ HALUK DURSUN'A

Bu yılki “vefa ödülü”nün ise A. Haluk Dursun’a verilmesi kararlaştırdı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konya Valisi: Kızdığım kişi gazeteci

Konya Valisi: Kızdığım kişi gazeteci

646
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

317
15 Temmuz'dan bu yana işten çıkarılan hakim ve savcılar

15 Temmuz'dan bu yana işten çıkarılan hakim ve savcılar

107
Recep Yazıcıoğlu tevazusu

Recep Yazıcıoğlu tevazusu

287
Ankara'daki S-400 testinden ilk görüntüler

Ankara'daki S-400 testinden ilk görüntüler

161
İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

72
Diyanet'ten din çalışanları maaşı faizsiz bankayla alsın talimatı

Diyanet'ten din çalışanları maaşı faizsiz bankayla alsın talimatı

553
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir