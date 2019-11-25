Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine hak kazananlar belli oldu.
MÜZİK ALANINDA MFÖ
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne bu yıl “edebiyat” alanında Nuri Pakdil, “müzik” alanında MFÖ, “sinema” alanında Mesut Uçakan, “resim” alanında Devrim Erbil, “geleneksel sanatlar” alanında Fuat Başar, “mimarlık” alanında Doğan Kuban, “sosyal bilimler” alanında ise Ahmet Yaşar Ocak layık görüldü.
VEFA ÖDÜLÜ HALUK DURSUN'A
Bu yılki “vefa ödülü”nün ise A. Haluk Dursun’a verilmesi kararlaştırdı.