Cumhurbaşkanlığı'ından ingilizce video

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, uluslararası boyutlarda yürütülen kara propagandaya karşı, Cumhurbaşkanlığı bir video hazırladı.

Barış Pınarı Harekatı'nın amacını anlatan video. VİDEO

TÜRKİYE'NİN HAKLI SEBEPLERİ ANLATILDI

Videoda, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı için haklı sebepleri anlatılıyor. PYD/PKK'nın yıllardır döktüğü kandan, sınır güvenliğinin zaruretinden, milyonlarca insanı etkileyen ve dünyayı etkisi altına alan göç krizinden, bölgede yuvalanan ve dünyayı etkileyen DAEŞ terör örgütünden bahsediliyor.

Video sosyal medyada OperationPeaceSpring etiketiyle paylaşılıyor.