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Bakan karşılama uğurlama merasimleri kalkıyor

Son kararnameyle hoş geldin-güle güle merasimlerine sınırlamalar getirildi.

Haber Merkezi | 11.05.2019 - 15:51..
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Bakan karşılama uğurlama merasimleri kalkıyor

Bakanların seyahatleri öncesinde/sonrasında yapılan törenlere ilişkin düzenlemeye gidildi.

Yayınlanan genelgede;  "Karşılama ve uğurlamalarda ilde görevli diğer bürokratların ayrıca protokol oluşturmasına izin verilmemesi, karşılama veya uğurlama işleminin tören şekline dönüştürülmemesi,

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların karşılanma ve uğurlanmaları esnasında, gerek karşılama/uğurlama mahallinde ve gerekse yol güzergahın boyunca öğrenciler bulundurulmaması, uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Bakan karşılama uğurlama merasimleri kalkıyor

Bakan karşılama uğurlama merasimleri kalkıyor

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