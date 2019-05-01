Cumhuriyet camiye giden çocuklardan rahatsız oldu

Kütahya’nın müftülük tarafından 4-6 yaş grubu öğrencilere “Camiyi seviyorum namaza başlıyorum” etkinliği düzenlendi.
Türkiye'de genellikle her sene yaz aylarına yaklaştığımız günlerde düzenlenen etkinliğe Cumhuriyet Gazetesi'nden tepki geldi.
"TÜRBANLI TAKKELİ ÇOCUKLAR"
Cumhuriyet Gazetesi “Camiyi seviyorum namaza başlıyorum” etkinliği çerçevesinde namaz kılan çocuklara ve etkinliği düzenleyenlere karşı tepkili manşet attı. Gazete manşetinde "Türbanlı takkeli çocuklar" ifadesi ile haberi paylaştı.