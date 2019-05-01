Cumhuriyet camiye giden çocuklardan rahatsız oldu

Hırsızlık yapmak isteyen 4 şahıs, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

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Silahlarınızı getirin kampanyasında füze

Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden biri olan Ciudad Juarez'de silahınızı geri getirin kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında bir kadın füze teslim etti