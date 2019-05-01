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Cumhuriyet camiye giden çocuklardan rahatsız oldu

Uğur Dündar’ın kötü mirası, 28 şubat gazeteciliğinin olmazsa olmazı camiye giden dinini öğrenmek isteyen çocuklara düşman gözüyle bakma hastalığı devam ediyor

Haber Merkezi | 01.05.2019 - 18:52..
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Kütahya’nın müftülük tarafından 4-6 yaş grubu öğrencilere “Camiyi seviyorum namaza başlıyorum” etkinliği düzenlendi.

Türkiye'de genellikle her sene yaz aylarına yaklaştığımız günlerde düzenlenen etkinliğe Cumhuriyet Gazetesi'nden tepki geldi.

Cumhuriyet camiye giden çocuklardan rahatsız oldu

"TÜRBANLI TAKKELİ ÇOCUKLAR"

Cumhuriyet Gazetesi  “Camiyi seviyorum namaza başlıyorum” etkinliği çerçevesinde namaz kılan çocuklara ve etkinliği düzenleyenlere karşı tepkili manşet attı. Gazete manşetinde "Türbanlı takkeli çocuklar" ifadesi ile haberi paylaştı.


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