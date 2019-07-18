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Cumhuriyet davasında yönetici ve yazarlarına beraat talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesi yazarlarıyla ilgili davaya ilişkin görüşünü tamamladı.

Haber Merkezi | 18.07.2019 - 12:25..
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İddianamede, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Akın Atalay, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Yönetim Kurulu Üyesi ve yazar Hikmet Çetinkaya, yazar Aydın Engin'in hapis cezasının bozulmasını ve beraatına karar verilmesini istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı istinafta cezası kesinleşen ve halen bir kısmı cezaevinde bulunan Cumhuriyet gazetesinin diğer yönetici ve yazarları hakkında da önemli bir görüş sundu.

Başsavcılık, bozma kararlarını bu isimlere de sirayet ettirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu isimler şöyle:

Kadri Gürsel, Bülent Utku, Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik, Güray Öz.

İKİ İSİME ONAMA TALEBİ

Başsavcılık tebliğnamesinde Yunus Emre İper'in 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasını onanmasını, Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise 10 yıl hapis cezasının onanmasını istedi.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın örgüte yardım suçundan aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezasının bozulması ve Şık'ın örgüt propagandası ve devletin kurum ve organlarını alenen aşağılaması suçundan yargılanması gerektiğini belirtti.

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