Cumhuriyet, Ramazan bitmeden klasik oruç haberini patlattı

Ramazan ayının son günleri yaşanırken artık her sene klasikleşmiş haberler, geç de olsa medyada yer aldı.

Geçmiş yıllarda, "Oruç tutmadıkları için dayak yedi" "Oruçluların önünde yemek yediği için saldırıya uğradı" haberlerinin merkezinde Hürriyet gazetesi vardı. Hürriyet satıldı, yayın politikası değişti ama bu tarz haberleri yapanlar elbette var.

"ORUÇ TUTMAYAN ÖĞRENCİ SINIFTAN ATILDI"

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; İstanbul Eyüpsultan İMKB Lisesi'nde bir öğrenci, oruç tutmadığı için din dersinde sınıftan atıldı.

CHP Milletvekili Yıldırım Kaya da konuyla ilgili soru önergesi verdi.