Cumhuriyet ve Mehmetçik temalı resimler su altında

Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nce düzenlenen etkinlik kapsamında resim öğretmeni Fatma Nilgün Turşucular tarafından su altında çizilen "Cumhuriyet ve Mehmetçik" temalı kara kalem resimler tünel akvaryumda izlenime sunuldu.

CUMHURİYET'İN KAHRAMAN KADINLARI SU ALTINDA

Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra, annesi Zübeyde Hanım, Nene Hatun, Çete Emir Ayşe, Halide Onbaşı gibi Milli Mücadele'nin kazanılmasında önemli rol oynayan kadınların portreleri yer burada yer alıyor.

''GEÇMİŞİNİ HATIRLAMAYANLAR GELECEĞİ İYİ KORUYAMAZ''

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında farklı bir etkinliğe imza atmak istediklerini belirten Yılmaz, "Gerek cephede gerekse cephe gerisinde mermi taşıyarak, askerlere erzak hazırlayarak, yaralı askerlere yardım ederek, geceleri sevkiyatta bulunarak savaşın bütün kademelerinde yer alan kadınlarımızı bu sergide ve Cumhuriyet Bayramı'nda hatırlamak istedik. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in de dediği gibi, geçmişini hatırlamayanlar geleceğini iyi şekilde koruyamaz." diye konuştu.

ASKER SELAMI VERDİ

Suya girerek son resmini tamamlayan Turşucular, çalışmasını bitirince kendisini izleyenleri selamladı ve asker selamı verdi.