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Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'de koronavirüs çıktı

ABD Senatosunda koronavirüs tespit edilen ilk isim olan Rand Paul, karantina altında olduğunu açıkladı.

AA | 23.03.2020 - 04:48..
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Senatör Paul'e ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, senatörün tedbir amaçlı yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

ABD SENATOSU'NDA KORONAVİRÜS ÇIKAN İLK İSİM

"Senatör şu anda kendisini iyi hissediyor ve karantinada. Kendisinde belirti yoktu, yoğun seyahat ve etkinlik takvimi dolayısıyla tedbir amaçlı test yaptırmıştı." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Paul'ün son dönemde hasta herhangi biriyle doğrudan temasının olduğunu hatırlamadığı belirtildi.

Böylece Paul, ABD Senatosunda Kovid-19 tespit edilen ilk isim oldu.

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'de koronavirüs çıktı

Karantina süresini doldurmasının ardından senatörün Senato'daki görevine devam edeceği kaydedilen açıklamada, senatörün ofisindeki çalışanların son 10 gündür uzaktan çalışmaya devam ettiği belirtildi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE DE KORONA ÇIKTI

Daha önce Temsilciler Meclisi Florida vekili Mario Diaz-Balart ile Utah vekili Ben McAdams'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in testleri ise negatif çıkmıştı.

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