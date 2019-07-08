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Cunda Adası’nda korkutan yangın

Enerji nakil direğinden çıkan yangında makilik alan zarar gördü.

İHA | 08.07.2019 - 05:43..
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bulunan Cunda Adası’nda yangın meydana geldi.

Tabiat Parkı bünyesinde bulunan Ayvalık’ın Cunda Adası’nda yöre halkının Hamamcı Fariz Tepesi ismini verdiği bölgede ormanlık alan içerisinde enerji nakil hattında aşırı yüklenme sonucu kısa devre meydana geldi. Enerji nakil direğinden saçılan alevler kuru otları tutuşturdu. Çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyümeye başladı.

Cunda Adası’nda korkutan yangın

MAKİLİK ALAN YANDI

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin müdahalesi yeterli olmayınca, itfaiye bünyesinde ikinci bir arasöz ve Edremit Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Ayvalık Orman İşletme Şefliğine ait bir arasöz de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
4 dönümlük alanda etkili olan yangın, makilik bitki örtüsünü küle çevirdi.

Cunda Adası’nda korkutan yangın

Görgü tanıklarını ifadelerine göre; alevlerin kızılçam ormanlarının bulunduğu alanına ulaşması halinde çok büyük bir orman yangınının kaçınılmaz olacağı belirtilen yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından tamamen söndürüldü.
Vatandaşlar, ormanlık alanda bulunan enerji nakil hatlarının yetkililer tarafından özellikle yaz aylarında daha sık olarak kontrol edilmesini istedi.

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