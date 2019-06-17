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Cüneyt Arkın Amerika'ya seslendi

Savaş filmlerinin efsane ismi Cüneyt Arkın, Amerika'nın sömürgeci tarafını eleştirerek, "Sen bizi ne sandın lan" dedi.

Haber Merkezi | 17.06.2019 - 14:35..
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Cüneyt Arkın Amerika'ya seslendi

Cüneyt Arkın, Yeşilçam filmlerinin sembol isimlerinden.

Usta oyuncu, savaş filmlerinde oynadığı rollerle hafızalarda yer alıyor.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Arkın, Amerika'ya uyarılarda bulundu.

"SEN BİZİ NE SANDIN LAN"

"Eyy Amerika" diyerek sözlerine başlayan Arkın, "Sen bizi ne sandın lan. Senin patronun olduğun o dünyanın en zengin, en güçlü devletlerini, ayağında çarık bile yokken bu kadar yoksulluk içinde yenip denize döktük. Unuttun mu? Unutmazsın tabii. Sen bu ayıpla yaşıyorsun. Ey Amerika sen vatanlarını zapt eden, topraklarını ele geçiren, yaşlı, kadın demeden katleden Amerika.. Sen bizi o zenciler mi sandın.

Cüneyt Arkın Amerika'ya seslendi

SEN DEMOKRASİ DÜŞMANISIN

Nice ülkelerin servetlerini alçakça ele geçirdin. Eyy Amerika sen demokrasi düşmanısın. Nerede bir faşist-dikta varsa sen onun koruyucususun.

Cüneyt Arkın Amerika'ya seslendi VİDEO

TÜRK HALKI KÖLELİKTEN NEFRET EDER

Türk halkı kölelikten nefret eder. Eyy Amerika gün gelecek Türk halkı el ele, omuz omuza, sanayicisi, köylüsü, işçisi bir araya gelecek. Eğitimin, bilimin, sanayileşmenin bütün sorunlarını halledip çağdaş bir devlet olarak uluslararası dünyada yerini alacaktır." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Arkın Amerika'ya seslendi

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