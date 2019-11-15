Cüneyt Arkın: Başka bir kadına elimi sürmedim

Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, 51 yıllık eşi Betül Cüreklibatur’a sosyal medya hesabından duygu yüklü bir yazı yazdı.

"PAPATYAM"

Her fırsatta eşine olan sevgisini dile getiren Arkın, aşkını bu kez sosyal medyadan haykırdı. "Betül’e bebek derim" diyen Arkın sözlerine şöyle devam etti: “Keyfim çok yerindeyse ‘papatyam!’ Beyaz papatyaları çok sever. Betül’ün resimlerini yaptım mı, hep fonda papatyam vardır. Betül yanımdayken ev yıkılsa umurumda değildir. Her şeyi onun halledeceğini bilirim. Yemin ediyorum başka bir kadına elimi sürmedim!”

Arkın’ın bu paylaşımına, çok sayıda beğeni ve yorum geldi.