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Cüneyt Arkın: Başka bir kadına elimi sürmedim

Sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Cüneyt Arkın, eşi Betül Cüreklibatur ile yarım asırlık aşklarını sosyal medya hesabından haykırdı.

Haber Merkezi | 15.11.2019 - 08:48..
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Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, 51 yıllık eşi Betül Cüreklibatur’a sosyal medya hesabından duygu yüklü bir yazı yazdı.

Cüneyt Arkın: Başka bir kadına elimi sürmedim

"PAPATYAM"

Her fırsatta eşine olan sevgisini dile getiren Arkın, aşkını bu kez sosyal medyadan haykırdı. "Betül’e bebek derim" diyen Arkın sözlerine şöyle devam etti: “Keyfim çok yerindeyse ‘papatyam!’ Beyaz papatyaları çok sever. Betül’ün resimlerini yaptım mı, hep fonda papatyam vardır. Betül yanımdayken ev yıkılsa umurumda değildir. Her şeyi onun halledeceğini bilirim. Yemin ediyorum başka bir kadına elimi sürmedim!”

Arkın’ın bu paylaşımına, çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Cüneyt Arkın: Başka bir kadına elimi sürmedim

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