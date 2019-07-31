Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları'ndaki ağaç katliamına tepki

Kanada merkezli altın madeni şirketlerinden Alamos Gold’un taşeronu olan Doğu Biga Madencilik, Çanakkale’nin Kirazlı köyünde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan inşaat faaliyetlerine başlama iznini aldı.

Şirket, anlaşmaya aykırı hareket ederek, 45 bin ağaç kesmesi gerekirken tam 195 bin ağaç kesti.

TEPKİLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Binlerce ağacın kesilmesi ve altın aramak için siyanür kullanıldığı iddialarına tepkiler gelmeye devam ediyor. Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, tepkisini Twitter hesabından paylaştı.

"BURASI KAZ DAĞLARI BİR ZAMANLAR CENNETTİ"

Kaz Dağları’nın ata kanıyla sulandığını hatırlatan Cüneyt Arkın,“Burası Kaz Dağları bir zamanlar cennetti. Şimdi cehennem oldu. O zehir, siyanür toprağı yakmış, kavurmuş, parçalamış, öldürmüş. Düşman yapmazdı. Kimler müsaade ediyor, izin veriyor bu vicdansızlara. O güzelim ata kanıyla sulanmış vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim, neredeler?” dedi.

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi VİDEO

