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Cüneyt Arkın’dan şehitler için duygu dolu paylaşım

34 şehit, ünlü dünyasını da yasa boğdu. Usta oyuncu Cüneyt Arkın, "Sizler benim kahramanımsınız." dedi.

Haber Merkezi | 01.03.2020 - 10:56..
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Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırıda şehit olan 34 kahraman asker için Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın’dan duygu dolu bir paylaşım geldi.

AĞLAYARAK İÇİNİ DÖKTÜ

Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Cüneyt Arkın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Cüneyt Arkın: Canlarım kınalı kuzularım İZLE

"Canlarım, kınalı kuzularım, vatanımın evlatları, şehitlerim. Hepiniz gözlerimin önündesiniz. Nice cennet vaatleriyle krallıklar, imparatorluklar, dünyanın bütün serveti karşılamaz sizin fedakarlığınızı. Dünyayı yalanlardan kurtardınız. Dostluk ve sevgi ile dünyayı her türlü güzellikle doldurdunuz. Tek tek hepinizi aldım, kokladım, yüreğime koydum. Oysa benim yüreğim küçücüktü. Mehmetçiğim, can kardeşlerim. Sizi milletin gönlüne koyduk, orada hep yaşayacaksınız. Sizler benim kahramanımsınız."

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