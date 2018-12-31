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Çuvaldan el ve ayakları bağlanmış kadın cesedi çıktı

Hatay'da bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan, 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.

DHA | 31.12.2018 - 08:51..
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Hatay'da dün gece Antakya ilçesindeki Tabakhane Caddesi'nde temizlik işi yapan belediye çalışanları, çöp konteynerinin yanına bırakılan çuvalı almak istedi.

Çuvalın ağır olduğunu fark eden temizlik işçileri, içini açıp baktıklarında kadın cesediyle karşılaştı. Şoka giren temizlik işçilerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çuvaldan el ve ayakları bağlanmış kadın cesedi çıktı

KİMLİK ÇIKMADI

Polislerin olay yerinde yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan ve 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının, el ve ayaklarının bağlı olduğu tespit edildi.

Polis ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelenin ardından kadın cesedi, morga kaldırıldı. Kadının kimliği araştırılırken, ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

CESEDİ ÇUVALLA BIRAKANLAR ARANIYOR

Polis, kadın cesedini çuval içeresinde çöp konteynerinin yanına bırakan kişi ya da kişleri tespit etmek için çok yönlü araştırma başlattı.

Çuvaldan el ve ayakları bağlanmış kadın cesedi çıktı


Çuvaldan el ve ayakları bağlanmış kadın cesedi çıktı



Çuvaldan el ve ayakları bağlanmış kadın cesedi çıktı

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