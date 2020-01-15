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Cüzdanı çalmak için şekilden şekle girdiler

İki şahsın bir iş yerinde yere düşen cüzdanı çalma çabası film sahnelerini aratmadı.

İHA | 15.01.2020 - 10:06..
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İstanbul Sultanbeyli’de geçtiğimiz gün bir iş yerinde yaşanan olayda, müşterilerden biri cüzdanını yere düşürdü.

Bunu gören bir şahıs, masaya otururken cüzdanı önce ayağı ile diğer müşterilerin görüş açısından kaçırıp kendisine çekmeye çalıştı.

TEK BAŞINA ALAMAYINCA ARKADAŞINI GETİRDİ

Cüzdanı tek başına alamayacağını fark eden şahıs, daha sonra yerinden kalkarak arkadaşını yanına getirdi. İki şahıs, uygun anı bulduklarında yerdeki cüzdanı aldı. Hem kameranın hem de müşterilerin görüş açısını kapattığını düşünerek cüzdanı alan şahıslar iş yerinden uzaklaştı.

Sultanbeyli’de cüzdanı çalmak için şekilden şekle girdiler ViDEO

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, adlarının B.Ö. ve E.Ö. olduğu belirlenen şahısları kısa sürede yakaladı. Yakalanan şahıslardan B.Ö., Çocuk Büro Amirliği'ne, E.Ö. ise Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

(Özel) İki şahsın yere düşen cüzdanı ayaklarıyla çalma çabası kamerada -1

HIRSIZLIK KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs yerde gördüğü cüzdanı almak için ayağıyla çekiyor. Daha sonra arkadaşını yanına çağırıyor ve cüzdanı uygun an bulduklarında yerden alıyorlar.

(Özel) İki şahsın yere düşen cüzdanı ayaklarıyla çalma çabası kamerada -2

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