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Cyber Monday nedir

Cyber Monday; Türkçe olarak Siber Pazartesi olarak biliniyor. Bu günde teknolojik ürünler indirimli satın alınabiliyor

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Türkiye'de Siber Pazartesi olarak bilinen Cyber Monday, her yıl kutlanmaya daha yeni başlandı. Ülkemizde ise bu yıl 26 Kasım tarihine denk geldi.

Cyber Monday nedir

2005 YILINDA ORTAYA ÇIKTI

Cyber Monday günlerinde teknolojik ürünler genellikle indirimli satılıyor. Siber Pazartesi 2005 yılında bir e-ticaret sitesi tarafından icat edildi. O tarihten itibaren ABD'de Ulusal Perakende Federasyonu'nun sponsorluğunda bir gelenek şeklinde devam ettirildi.

SADECE TEKNOLOJİK ÜRÜNLERDE FIRSAT YOK

Bu tarihte akıllı telefonlara, notebooklara veya tabletlere uygun fiyatlardan sahip olabilirsiniz. Bunun yanı sıra Giyim, ayakkabı ve kozmetik kategorilerinde de güzel fırsatlar yakalanabilir.

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