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Cygnus kargo aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

3 bin 700 kilogramlık kargo malzemesi taşıyan Cygnus aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla vardı.

AA | 05.11.2019 - 09:21..
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Orbital Sciences tarafından geliştirilen ve NASA'nın Ticari Orbital Ulaştırma Hizmetleri geliştirme programının bir parçası olarak hayata geçirilen Cygnus kargo aracı, çeşitli malzemeler ile birlikte uzaya fırlatılmıştı.

Toplamda 3 bin 700 kilogramlık yük taşıyan söz konusu kargo aracı, başarılı bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Bu 3 bin 700 kiloluk yük; uzayda pişirilmesi planlanan kurabiye hamuru ve astronotları ağır radyasyondan korumak için tasarlanmış yeni bir yelek dahil; deney fareleri, aletleri ve malzemelerden oluşuyor.

uzay

İLK DEFA KURABİYE KOKUSU

Hamur pişirme deneyinin başarılı olması halinde ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu'na, fırından yeni çıkmış damla çikolatalı kurabiye kokusunun yayılacağı ifade edildi.

Cygnus NG-12, hafta sonu Amerikan uzay ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman'ın Antares roketiyle yörüngeye fırlatılmıştı.

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Cygnus kargo aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Cygnus kargo aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Cygnus kargo aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştıCygnus kargo aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

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