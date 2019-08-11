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D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki kaza: 1 ölü 7 yaralı

Beylikdüzü D-100 Karayolu Haramidere Mevkii'nde aynı yerde gerçekleşen iki kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

DHA | 11.08.2019 - 04:34..
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Ankara istikametinde ilerleyen otomobil yön tabelasına çaptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki kaza: 1 ölü 7 yaralı

YOLUN DARALDIĞINI FARK EDEMEDİLER

Polis ekiplerinin olay yerinde çalışma yaptığı sırada yolun daraldığını farkedemeyen iki otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu ikinci kaza meydana geldi. İkinci kazada ise araçlardaki 7 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki kaza: 1 ölü 7 yaralı

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken  D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki kaza: 1 ölü 7 yaralı

D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki kaza: 1 ölü 7 yaralı

D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki kaza: 1 ölü 7 yaralı

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