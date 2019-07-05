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D-100 karayolunda makas kazası kamerada

İki otomobilin arasından makas attıktan sonra bariyerlere çarpıp havada asılı kalan aracın, görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 05.07.2019 - 11:54..
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D-100 karayolunda makas kazası kamerada

Feci kaza, D-100 karayolu Tuzla mevki’inde 29 Haziran günü saat 19.30 sıralarında meydana gelmişti.

Fatih Duran kullandığı 41 UZ 820 plakalı aracının hakimiyetini kaybetmiş, otomobil yol ortasındaki bariyerlere çarparak adeta şaha kalkmıştı.

BARİYERLERDE ASILI KALDI

Bariyerlerde asılı kalan otomobilin şoförü Duran ambulansla hastaneye gönderilirken, yolcu bölümünde buluna Akın Irmak araç içinde sıkışmış, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılmıştı.

Kaza anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

D-100 karayolunda makas kazası VİDEO

D-100 karayolunda makas kazası kamerada

D-100 karayolunda makas kazası kamerada

D-100 karayolunda makas kazası kamerada

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