D-100 karayolunda makas kazası kamerada

Kutsal toprakları ziyaret için ilk hacı adayları İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı. Türkiye'den 80 bin hacı adayı kutsal topraklara gidecek.

Volkan Demirel için kararı Ali Koç verecek

Çiftlik Bank dolandırıcılığının bir numaralı ismi firari sanık Mehmet Aydın'ın, yurt dışında sürdüğü lüks yaşama ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Kar eriyince Uludağ'ın kirliliği ortaya çıktı

Uludağ Milli Parkı sınırlarındaki 1'inci ve 2'nci oteller bölgesinde karların erimesiyle çöpler, molozlar ve kullanılmayan telesiyej malzemeleri gibi kütleli atıl ürünler, gün yüzüne çıktı.