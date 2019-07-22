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D-100 Karayolu'nda otomobil durağa daldı: 8 yaralı

Beşyol mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobillerden biri otobüs durağına daldı.

DHA | 22.07.2019 - 04:16..
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D-100 Karayolu Avcılar istikameti, Beşyol Metrobüs Durağı mevkiinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 ACA 017 plakalı otomobil ile 34 PA 8868 plakalı otomobil yan yolda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

D-100 Karayolu'nda otomobil durağa daldı: 8 yaralı

ÇARPIŞAN ARAÇLARDAN BİRİ DURAĞA DALDI

Çarpışma sonucu 34 PA 8868 plakalı otomobil yol kenarındaki bariyere çarparken, diğer otomobil ise duramayarak yan yoldaki otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen yolculardan bazıları otomobili fark edip kaçarken, bazıları ise otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

D-100 Karayolu'nda otomobil durağa daldı: 8 yaralı

ÇALIŞMALARI FİLM GİBİ İZLEDİLER

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevrede bulunan hastanelere taşıdı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı öğrenildi. Öte yandan, metrobüs üst geçidinde çok sayıda vatandaşın olay yerindeki çalışmaları film izler gibiizlediği görüldü. Durağa dalan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişinin otomobilden kendi imkanları ile çıkarak, olay yerinden kaçtıkları öne sürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

D-100 Karayolu'nda otomobil durağa daldı: 8 yaralı

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