D 100 Karayolu'nda trafik kazası: 1 ağır yaralı

D 100 Karayolu Gülsuyu mevkii üzerinde kaza meydana geldi. Kartal istikametine giden bir servis minibüsü sahil yoluna girmek istediği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce bariyere ardından da tabela direğine çarptı. Kazada sürücü , ağır yaralandı.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüsün içerisinde sıkışan şöförü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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POLİS VATANDAŞLARI UZAKLAŞTIRDI

Polis ekipleri de kaza yerindeki meraklı vatandaşları başka bir kazaya daha mahal vermemek için uyararak bölgeden uzaklaştırdı. Bu sırada yoldaki ulaşım polis tarafından kontrollü olarak sağlandı. Minibüsün bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.































