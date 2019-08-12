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D-100 Karayolu'nda yarış, zincirleme kazaya neden oldu

Bakırköy D-100 Karayolu Ankara istikametinde, seyir halindeki biri lüks iki otomobil ve iki taksinin karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı.

DHA | 12.08.2019 - 08:05..
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Şirinevler mevkiinde gece saatlerinde, yarıştığı iddia edilen bir taksi ve otomobil kazaya neden oldu ve lüks araca çarptı. Arkadan gelen başka bir taksi de lüks otomobile çarptı. Kazayı yara almadan atlatan sürücüler durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

D-100 Karayolu'nda yarış, zincirleme kazaya neden oldu

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

İddiaya göre, kaza sonrası taksi sürücüsü yaklaşık 100 metre ileride aracından inerek kaçtı.  Polis ekipleri kaçtığı iddia edilen taksi sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı. Bir süre sonra olay yerine gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi polis ekiplerine taksi sürücüsünün kendisi olduğunu iddia etti. Bunun üzerine polis ekipleri de taksi sürücüsünün farklı kişi olabileceği şüphesi üzerinde durduğu gerekçesiyle gelen kişiyi polis merkezine götürdü.

D-100 Karayolu'nda yarış, zincirleme kazaya neden oldu

Kazaya karışan araçlar da çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik araçların kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

D-100 Karayolu'nda yarış, zincirleme kazaya neden oldu

D-100 Karayolu'nda yarış, zincirleme kazaya neden oldu

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