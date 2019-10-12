taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8838
Euro
6.4924
Altın
1488.71
Borsa
99027.82
Gram Altın
281.654
Bitcoin
49571.79

D-100'de alev alan aracından son anda çıktı

Seyir halindeyken alev alan otomobilde araç sürücüsü canını son anda kurtardı.

DHA | 12.10.2019 - 15:55..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da D-100 Karayolu'nda feklaketten dönüldü...

Ankara istikameti Zeytinburnu Ambarlar ayrımında ilerleyen Metin Nurçeli'nin aracını bir anda alevler sardı.

Nurçeli araçtan indikten sonra araç alev topuna döndü.

D-100'de alev alan aracından son anda çıktı

OLAYIN ŞOKUNU YAŞADI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de yolu keserek çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Sürücü Metin Nurçeli bir süre olayın şokunu yaşadı. Araç kaldırıldıktan sonra trafik normal akışını döndü.

D-100'de alev alan aracından son anda çıktı

D-100'de alev alan aracından son anda çıktı

D-100'de alev alan aracından son anda çıktı

D-100'de alev alan aracından son anda çıktı

D-100'de alev alan aracından son anda çıktı

D-100'de alev alan aracından son anda çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı tweet'i

Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı tweet'i

396
ABD'nin BM'de Türkiye karşıtı tasarısını Rusya ve Çin veto etti

ABD'nin BM'de Türkiye karşıtı tasarısını Rusya ve Çin veto etti

100
Türkiye'yi Pentagon tehdit etti, McGurk yaptırım istedi

Türkiye'yi Pentagon tehdit etti, McGurk yaptırım istedi

97
Türk topçusunun atışları canlı yayında

Türk topçusunun atışları canlı yayında

49
Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik kara yoluna ulaştı

Suriye Milli Ordusu askerleri stratejik kara yoluna ulaştı

48
ABD'nin YPG'ye verdiği Hummer'lar

ABD'nin YPG'ye verdiği Hummer'lar

321
A Milli Takım’ın grubunda puan durumu

A Milli Takım’ın grubunda puan durumu

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir