D-100'de alev alan aracından son anda çıktı

İstanbul'da D-100 Karayolu'nda feklaketten dönüldü...

Ankara istikameti Zeytinburnu Ambarlar ayrımında ilerleyen Metin Nurçeli'nin aracını bir anda alevler sardı.

Nurçeli araçtan indikten sonra araç alev topuna döndü.

OLAYIN ŞOKUNU YAŞADI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de yolu keserek çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Sürücü Metin Nurçeli bir süre olayın şokunu yaşadı. Araç kaldırıldıktan sonra trafik normal akışını döndü.





















