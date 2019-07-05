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D-100'de yakıt tankeri 4 buçuk saatte kaldırıldı

Devrilen yakıt tankeri, ekiplerin yaklaşık 4 buçuk saatlik çalışması sonucu, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

DHA | 05.07.2019 - 05:26..
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İstanbul Avcılar'da D100 Karayolu'nda kaza meydana geldi.

D-100 Karayolu Ankara istikametinde ilerleyen yakıt tankeri, sürücüsü Enes Topçu'nun direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine, önce hafif ticari bir araca çarptı, sonra da devrildi.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Devrilen tankerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde ulaşım durduruldu. Devrilen tanker, ekiplerin yaklaşık 4 buçuk saatlik zorlu çalışması ve vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaldırılan tanker polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin eşliğinde vinçle Ambarlı Limanı'na çekildi. Belediye ekiplerinin yolda yaptıkları, temizleme çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

D-100'de yakıt tankeri 4 buçuk saatte kaldırıldı

D-100'de yakıt tankeri 4 buçuk saatte kaldırıldı

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