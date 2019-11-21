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D100 karayolunda lüks araç küle döndü

Kısıklı'da, içerisinde iki kişinin bulunduğu araç alev aldı. Yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı.

İHA | 21.11.2019 - 09:04..
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D100 karayolu Kısıklı yol ayrımında, içerisinde sürücüyle birlikte iki kişinin bulunduğu lüks araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan kişilere ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

D100 karayolunda lüks araç küle döndü

LÜKS ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

Küle dönen otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen kişilerin tedbir amaçlı hastanede oldukları öğrenilirken, yangının neden çıktığının araştırıldığı belirtildi.

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