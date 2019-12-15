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D140 karayolunda kaza: 4 yaralı

2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA | 15.12.2019 - 19:49..
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Sakarya’nın Akyazı ilçesi D140 karayolunda Şerefiye Mahallesi mevkiinde kaza meydana geldi.

4 KİŞİ YARALANDI

S.Y. idaresindeki 54 FC 635 plakalı otomobil ile L.D. idaresindeki 34 AB 3069 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan L.D., H.K., Ö.Y. ve U.S. isimli 4 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve SAKTİM ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu araçlardan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

D140 karayolunda kaza: 4 yaralı -1

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