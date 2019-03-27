Dabakhane Mescidi'nde 119 yıl sonra namaz kılındı

Elazığ'da tamamlanan restorasyon çalışmasıyla ayağa kaldırılan 450 yıllık tarihe sahip Dabakhane Mescidi, yeniden ibadete açıldı.

İbadete açılmasının ardından mescitte ilk namaz kılındı. 4 bin yıllık medeniyet ve kültürün buluşma noktası olan Harput'ta tarihi bir güne şahitlik edildi.

ÜZERİ TEK KUBBEYLE ÖRTÜLÜ

Harput Kalesi'nin kuzeydoğusunda yer alan, 17'inci yüzyıl Osmanlı mimarisini yansıtan Dabakhane Mescidi, 25 metrekarelik alanda kare planlı ve üzeri tek kubbeyle örtülü halde tasarlanmış.

İPEK YOLU GÜZERGAHINDA BULUNUYOR

Mescidin, tarihi İpek Yolu güzergahında bulunması nedeniyle asırlar önce buradan geçen yolcuların ibadet etmelerine imkan sağladığı belirtiliyor.

"CEMO" FİLMİNDE GÖRÜLDÜ

Türkay Şoray ve Fikret Hakan'ın başrolde oynadığı 1972 yapımı "Cemo" filminin birkaç sahnesinde görülen mescidin. o dönemde de tahrip olduğu fark ediliyor.