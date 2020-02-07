Balıkesir’in Havran ilçesi Çakmak Mahallesi’nde uçurumun orta kısımında 15 gündür mahsur kalan gebe keçinin sahibi Murat Anılan isimli çiftçi, damızlık keçisini kendi imkanları ile 15 günün sonunda kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiyesi Grup Amirliği bünyesinde bulunan ‘Arama Kurtarma Timi’ ihbar üzerine hemen harekete geçti.
Balıkesir’de dağda kalan keçiyi kurtarma operasyonu ViDEO
5 SAAT SÜREN OPERASYON
Ekipler, Domuz Uçan Kayalıkları’ndaki uçurumun ortasına yaklaşık 200 metre yükseklikten halatlar yardımı ile indi. Yaklaşık 5 saat süren operasyon sonucu bulunduğu yerden alınan keçi, sahibi Murat Anılan’a teslim edildi.
GÜNÜN ANISI
Anılan, keçisini kurtaran ekiplere teşekkür ederken, bir de ekiplerle birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi.