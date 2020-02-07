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Dağda kalan keçiyi kurtarma operasyonu

Balıkesir’de 15 gündür dağda mahsur kalan keçi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği arama kurtarma ekipleri tarafından nefes kesen bir operasyon sonrası kurtarıldı.

İHA | 07.02.2020 - 11:05..
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Balıkesir’in Havran ilçesi Çakmak Mahallesi’nde uçurumun orta kısımında 15 gündür mahsur kalan gebe keçinin sahibi Murat Anılan isimli çiftçi, damızlık keçisini kendi imkanları ile 15 günün sonunda kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiyesi Grup Amirliği bünyesinde bulunan ‘Arama Kurtarma Timi’ ihbar üzerine hemen harekete geçti.

Balıkesir’de dağda kalan keçiyi kurtarma operasyonu ViDEO

5 SAAT SÜREN OPERASYON

Ekipler, Domuz Uçan Kayalıkları’ndaki uçurumun ortasına yaklaşık 200 metre yükseklikten halatlar yardımı ile indi. Yaklaşık 5 saat süren operasyon sonucu bulunduğu yerden alınan keçi, sahibi Murat Anılan’a teslim edildi.

Dağda kalan keçiyi kurtarma operasyonu

GÜNÜN ANISI

Anılan, keçisini kurtaran ekiplere teşekkür ederken, bir de ekiplerle birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi.

Dağda kalan keçiyi kurtarma operasyonu

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