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Dağda mahsur kalan İtalyan ve tercümanı kurtarıldı

Ormanlık alanda kara saplanarak mahsur kalan İtalyanı KARDOFF ekipleri kurtardı.

İHA | 07.01.2019 - 04:44..
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Karabük’te özel bir fabrikanın müdürlüğünü yapan ve Off-Road tutkunu İtalyan Giuseppe Agazzi, yanında tercümanı 2 Türk arkadaşı ile birlikte kendisine ait 4x4 aracı ile birlikte Sarıçiçek ormanına gezintiye çıktı. Kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğu orman yolunda araçları kara saplanarak arızalanması sonucu İtalyan Müdür, ve beraberindekiler mahsur kaldı.

Dağda mahsur kalan İtalyan ve tercümanı kurtarıldı

2 SAAT SÜREN YÜRÜYÜŞ SONRASI ULAŞILDI

Kar yağışının giderek şiddetini arttırması sonrası telefon hatlarının da çekmediği bölgeden yaklaşık 2 saat yürüyen ekip Sarıçiçek göletine ulaşarak, yardım çağrısında bulundu. Bu sırada ihbar üzerine Sarıçiçek bölgesine giden Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü (KARDOFF) Derneği Başkanı Ahmet Demir ve ekibi zorlu hava şartlarına rağmen İtalyan Agazzi ile beraberindeki tercümana ulaşarak kurtardı.

Dağda mahsur kalan İtalyan ve tercümanı kurtarıldı

Dağda mahsur kalan İtalyan ve tercümanı kurtarıldı

Dağda mahsur kalan İtalyan ve tercümanı kurtarıldı

Dağda mahsur kalan İtalyan ve tercümanı kurtarıldı

Dağda mahsur kalan İtalyan ve tercümanı kurtarıldı


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