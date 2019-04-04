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Dağdan kopan dev kaya faciaya neden oluyordu

Şanlıurfa'da dağdan kopan dev kaya kafelerin bulunduğu yola düştü.

İHA | 04.04.2019 - 01:39..
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Birecik ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle dağdan kopan dev kaya parçası araçların ve insanların yoğun olarak kullandığı Fırat Nehrinin kıyısındaki yola düştü.

Dağdan kopan dev kaya faciaya neden oluyordu

BİR KAFE HASAR GÖRDÜ

Gün içinde insanların gezdiği ve kafelerin de bulunduğu alana düşen dev kaya yolu trafiğe kapattı. Düşen kaya nedeniyle bölgede bulunan bir kafe de hasar gördü.

Dağdan kopan dev kaya faciaya neden oluyordu

KİMSENİ OLMAMASI, FACİAYI ÖNLEDİ

Gece saatleri olması nedeniyle olayın yaşandığı yerde kimsenin olmaması büyük bir facianın yaşanmasına engel oldu. Olay yerine giden polis ve zabıta ekipleri yol kenarındaki araçları kaldırdıktan sonra kaya parçaları iş makinesi tarafından kaldırıldı. Çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dağdan kopan dev kaya faciaya neden oluyordu

Dağdan kopan dev kaya faciaya neden oluyordu

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