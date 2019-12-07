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Dağın tepesinden düşen kaya evi deldi, içeri girdi

Tunceli’de bir köyde, kaya parçası eve girdi. O anda evde bulunan anne ve oğlu büyük korku yaşadı.

İHA | 07.12.2019 - 10:12..
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı, Yukarıbudak Köyü'nde, 2 çocuk babası Suat Doğan ve ailesinin yaşadığı prefabrik eve, dağın tepesinden devasa bir kaya parçası düştü.

EVİN DUVARINI KIRDI

Düşen kaya önce duvarı deldi, ardından salonu aşarak anne Dilek ile 7 yaşında oğlunun bulunduğu odaya kadar girdi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, evde büyük oranda maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Dağın tepesinden düşen kaya evi deldi, içeri girdi

''SES GELİNCE ÇOCUĞUMU ALIP BALKONA ÇIKTIM''

Öte yandan ilçe kaymakamlığı tarafından, maddi zarara uğrayan aileye yardımcı olunacağı bildirildi. Olay esnasında oğluyla birlikte yemek yediklerini anlatan anne Dilek Doğan, “Ben oğlumla birlikte oturma odasında yemek yiyordum. Ses gelince o şokla çocuğumu alıp balkona çıktım. Daha sonra tekrar içeri girdim baktım taş içeri girmişti." dedi.

Dağdan kopan kaya parçası evi deldi geçti

Dağın tepesinden düşen kaya evi deldi, içeri girdi

''AİLEMLE OTURMAK NASİP OLMADI''

Yaşadığı evin inşaatını imkansızlıklarla geçen yıl tamamladığını söyleyen baba Suat Doğan ise “Yapım sürecinde hem maddi hem de farklı şekillerde çok sıkıntılar yaşadım. Ailemle oturmak nasip olmadı. Çok şükür ki oğlum ve eşim sağ salim kurtulabildi. Şu an babamın yaşadığı eve sığındım. Sağ olsun İlçe Kaymakamı Harun Kazez destek veriyor. Yeniden ev kurmak çok çok zor. Allah düşmanımın başına bile getirmesin. Çok üzgünüm.” diye konuştu.

Dağın tepesinden düşen kaya evi deldi, içeri girdi

Dağın tepesinden düşen kaya evi deldi, içeri girdi

Dağın tepesinden düşen kaya evi deldi, içeri girdi

Dağın tepesinden düşen kaya evi deldi, içeri girdi

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