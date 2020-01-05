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Daha önce 2 kişinin öldüğü iş yerinde yine yangın çıktı

Halı baskı imalathanesi olarak kullanılan dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

DHA | 05.01.2020 - 14:02..
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İstanbul Bağcılar'da, 7 yıl önce mobilya imalathanesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği yangının olduğu iş yerinde, bilinmeyen bir nedenle yine yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun dumanın tahliyesi için iş yerinin camlarını kırdı. Dumanın bir kısmının tahliye edilmesinin ardından iş yerine giren itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Daha önce 2 kişinin öldüğü iş yerinde yine yangın çıktı

DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

Aynı iş yerinde daha önce de yangın çıkmıştı. Geçmişte yatak ve baza imalatı yapan iş yerinde 26 Temmuz 2013'de çıkan yangında,  içeride mahsur kalan iki işçi hayatını kaybetmişti.

Daha önce 2 kişinin öldüğü iş yerinde yine yangın çıktı

Daha önce 2 kişinin öldüğü iş yerinde yine yangın çıktı

Daha önce 2 kişinin öldüğü iş yerinde yine yangın çıktı

Daha önce 2 kişinin öldüğü iş yerinde yine yangın çıktı

Daha önce 2 kişinin öldüğü iş yerinde yine yangın çıktı


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