Daha önce bilinmeyen savaş teknikleriyle: Büyük İskender-Fetihler ve Siyaset

Zekâsı ve cesaretiyle tüm zamanların en iyi savaşçılarından olan Büyük İskender, M.Ö 356 yılında Makedonya’da doğdu. Babası maharetli bir savaşçıydı. Oğlu ise daha küçük yaştayken cesareti ve zekâsıyla babasının ilgisini çekmişti. Öyle ki: “Oğlum benim kazandığım topraklar sana yetmez” diyerek oğlunu fetihlere teşvik etmişti. Bu sözden sonra İskender, yüzünü Asya kıtasına çevirmişti. Böylelikle İskender Savaşçılığa ilk adımını atmış oldu.

SAVAŞIN DEHASI BÜYÜK İSKENDER

Düşmanın kalbine korku salan İskender, kısa sürede çok başarılı oldu. Artık savaşmadan dahi toprak ele geçirir duruma geldi. Tüm zamanların en iyi savaşçılarından olan İskender’in siyaseti başarıyla kendi menfaatinde kullanarak ve zekâsıyla farklı savaş teknikleri geliştirerek düşmanın yüreğine korku salıyordu.

BÜYÜK İSKENDER-FETİHLER VE SİYASET

Böylesine ihtişamlı bir yaşam serüveni olan Büyük İskender’in hayatını kaleme almakta ihtişam gerektirirdi tabi. Fransız bir İranlı, Akademisyen Dünya Tarihi ve Uygarlığı Profesörü Pierre Briant, yaptığı bu çalışmayla İskender’e yaraşır bir eser ortaya koydu. Biyografi niteliği taşımayan bu roman, her ne kadar kişi unsurunun önemi bilinse de, yalnızca İskender’in şahsına indirgenemeyecek bir tarihsel olayın başlıca veçhelerini ortaya koymaya çalışıyor. Dolayısıyla bu kitabın düzenlenişi bilinçli bir tercihin sonucu oldu.



Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Fetihlerin anlatısı, okurun, fethin önemli kronolojik safhalarını anlamasını sağlayacak, giriş niteliğinde kısa bir bölümde özetlendi. Çalışmanın asıl büyük kısmı, insanın tamamen doğal olarak kendine sorduğu önemli soruların araştırılmasına ayrıldı: fethin kökenleri ve İskender’in hedefleri; direnişlerin mahiyeti ve önemi; fethedilen toprakların düzenlenişi; fethedenlerle fethedilmiş halklar arasındaki ilişkiler gibi.”





Büyük İskender-Fetihler ve Siyaset

Pierre Briant

Alfa Yay.

S.:120

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Sonay Karaman

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