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Dalaman Havalimanı'nda Thomas Cook yoğunluğu

Thomas Cook'un iflasının ardından Türkiye'deki İngiliz turistler bir an evvel ülkelerine dönmek isteyince Dalaman Havalimanı doldu taştı.

Haber Merkezi | 25.09.2019 - 09:25..
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Dalaman Havalimanı'nda Thomas Cook yoğunluğu

Dünyaca ünlü turizm firması Thomas Cook, geçtiğimiz gün iflas ettiğini açıkladı. Bu iflasın ardından 20 bin kişi işsiz kalırken; dünyanın birçok farklı noktasında da İngilizler başta olmak üzere 150 bin turist mahsur kaldı.

DÖNÜŞ TELAŞI

İngiltere Hükümeti, Thomas Cook müşterilerinin kendi garantilerinde olduğunu açıklarken; dönüş operasyonları da başladı.

İngiliz firmanın en önemli destinasyonlarından biri Türkiye. Firma Türkiye'ye yılda 700 bin turist getiriyor.

O turistlerden şirketin battığında ülkede olanlar dönebilmek için havalimanlarına akın etti. İngiliz turistlerin en çok rağbet ettiği Marmaris'e yakın konumdaki Dalaman Havalimanı'ndaki yoğunluk objektiflere yansıdı.

Adım adım Thomas Cook'un iflasına giden süreç ViDEO

Dalaman Havalimanı'nda Thomas Cook yoğunluğu

Dalaman Havalimanı'nda Thomas Cook yoğunluğu

Dalaman Havalimanı'nda Thomas Cook yoğunluğu

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