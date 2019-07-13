Dalaman uçağında Müslüman kişilere ırkçı davranış

Görüntülerin adresi, Dalaman'dan kalkışa hazırlanan Gatwick uçağı...

Muğla'ya tatile geldikleri tahmin edilen iki İngiliz kadın, uçakta gördükleri beyaz cübbeli 3 kişiyi gözüne kestirdi.

MÜSLÜMANLARA YÖNELİK IRKÇI SÖYLEMLER

Müslüman olan kişilere yönelik hakaretler yağdırmaya başlayan iki ırkçı İngiliz kadın, 'terörist' ve 'tehdit' diye bağırmaya başladı.

Videoda yer alan görüntülerde ise polislerin, kadınları uçaktan çıkarması yer aldı. O görüntüde diğer yolcuların, kadınlardan birine 'bencil' olduğunu söylediği duyuldu. Başka bir yolcu da "Şimdi İngiltere'ye nasıl döneceksiniz?" diye sordu.

Dalaman uçağında İngiliz kadınlardan ırkçı saldırı İZLE

KABİN MEMURLARINDAN MÜSLÜMANLARIN UÇAKTAN ÇIKARILMASINI İSTEDİLER

Uçaktaki yolculardan alınan bilgilere göre de iki kadın, önce kabin memurlarından Müslüman adamların çıkarılmasını istedi. Kadınlar daha sonra uçak içerisinde bir yukarı bir aşağı yürümeye başladı. Bu sırada istedikleri yapılmayan kadınların uçamayacağı, yine kabin memurları tarafından kendilerine iletildi.

DİĞER YOLCULARA DA 'APTAL' DEDİLER

Bu duruma sinirlenen iki ırkçı yolcu, polis tarafından uçaktan atıldı. Valizlerini toplayan ırkçı kadınlar, diğer yolculara Müslüman adamlarla uçtukları için 'aptal' dedi. Daha da ileriye giden kadınlar, uçaktan inene kadar ırkçı söylemlerine devam etti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Öte yandan bu anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyınca, sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkiler üzerine de Thomas Cook Hava Yolları bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

HAVA YOLLARINDAN AÇIKLAMA

Thomas Cook Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Dalaman'dan Londra'ya uçuş yapan uçakta iki yolcu, saldırgan davranışlarının ardından uçaktan polis tarafından çıkarıldı. Yolcularımızın ve ekibimizin güvenliği her zaman ilk önceliğimizdir. Bu tür davranışları uçağımızda kabul etmiyoruz. Uçuşta yaşanan gecikme için tüm yolcularımızdan özür dileriz."