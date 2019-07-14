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Dalaman'da İngiliz turistlerden ırkçı davranış

İki kadın yolcu Dalaman-Londra uçağından ırkçılık gerekçesiyle atıldı.

Haber Merkezi | 14.07.2019 - 23:40..
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Dalaman'da İngiliz turistlerden ırkçı davranış

Türk Lirası'nın İngiliz Sterlini ve Euro karşısındaki durumunu değerlendirip, kendi ülkelerinde aldıkları işsizlik maaşıyla bile Türkiye'de rahat bir tatil geçiren İngilizlerin tercihi bu sene ağırlıklı olarak Muğla oldu.

İNGİLİZ KADINLARDAN IRKÇILIK

Muğla Dalaman’dan Londra’ya giden Thomas Cook Havayolları uçağındaki iki İngiliz kadının ırkçılığı ortalığı karıştırdı.

Tatile gelen İngiliz kadın, uçakta gördükleri beyaz cübbeli 3 kişiyi gözüne kestirdi.

KABİN MEMURLARINDAN MÜSLÜMANLARIN UÇAKTAN ÇIKARILMASINI İSTEDİLER

Uçak kalkmadan hemen önce üç Müslüman yolcuya yönelik  terörist ifadesini kullanan kadınlar, yolcuların uçaktan indirilmesini talep etti.

Bir süre ırkçı tutumlarını sürdüren kadınlar polisin eşliğinde uçaktan kovuldu.

Dalaman uçağında İngiliz kadınlardan ırkçı saldırı İZLE

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