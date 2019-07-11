Dalaman'daki yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

Türkiye son yılların en büyük yangınını Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda yaşadı.

Dalaman Karacağaç mahallesinde başlayan ve ardından Fethiye'nin Göcek Mahallesine sıçrayan orman yangını yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili oldu.

Muğla'da orman yangını 18 saat sonra söndürüldü FOTO GALERİ

Gece boyunca zaman zaman etkisini arttıran rüzgar nedeniyle sarp arazide gece boyunca devam eden orman yangını sabah saatlerinde rüzgarın dinmesi ile etkisini düşürdü.

Sabah erken saatlerde helikopterlerin sık sık yanan alanlara sorti yapması sonucu yangının ilerlemesi durduruldu. Yangının ormanda oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan kızılçam ormanlık alanlarında yaşam dururken, hala yanan ağaçların olduğu görüldü.

10 İLDEN EKİP GÖNDERİLDİ

Orman yangınına helikopterle müdahalenin yanı sıra, karadan 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinası ile 520 personel katıldı. Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Konya, Kütahya, Antalya, İzmir, Denizli ve Aydın'dan da ekipler Muğla'ya gönderildi.

2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangının çıkış saati itibarıyla hava sıcaklığının 37 derece, nem oranının yüzde 18 ve rüzgarın da batıdan 40 kilometre hızla esmesi gibi olumsuz şartlar nedeniyle alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangında Kayadibi ve Taşlıca mahallerinde 34 ev tahliye edildi.

Öte yandan Göcek Doğa ve Hayvan Dostları Derneği'ne ait barınaktaki 250 kedi ve köpek de başka yere sevk edildi.



Orman yangını havadan görüntülendi VİDEO

Yangının çevreye verdiği zarar görüntülendi VİDEO