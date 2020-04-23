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Dalgıçlar, 30 metre derinlikte Türk bayrağı açtı

Elazığ'da dalgıçlar, Karakaya Baraj Gölü'nün 30 metre altında Türk bayrağı açarak, 23 Nisan'ı kutladı.

İHA |
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Dalgıçlar, 30 metre derinlikte Türk bayrağı açtı

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında farklı farklı etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda bir grup dalgıç, Karakaya Baraj Gölü'nün 30 metre altına daldı. Burada dalgıçlar, Türk Bayrağı açarak 23 Nisan'ı kutladı.

"ÇOCUKLARIMIZ EVDE KALSIN"

Dalgıçlardan Faruk Gül, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Biz de bu kapsamda Karakaya Baraj Gölü'nün 30 metre derinliğine indik. Bu derinlikte şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandırdık. Çocuklarımız için bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımıza bu süreçte evde kalmalarını ve sosyal mesafelerini korumalarını rica ediyoruz." dedi.

Dalgıçlar, 30 metre derinlikte Türk bayrağı açtı ViDEO

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