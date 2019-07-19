Dama tahtasından kilolarca uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu tacirleri, akılalmaz yötemlerle zehir dağıtmaya devam ediyor.
Van’ın Edremit ilçesinde durdurulan bir araçtaki sırt çantasının içerisinde, dama tahtaları arasına zulalanmış 8 kilo 648 gram uyuşturucu ele geçirildi.
ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU
Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobilin durdurulduğu belirtildi.
5 KİLO 173 GRAM EROİN VE 3 KİLO 475 GRAM METAMFETAMİN
Narkotik madde arama köpeği Alfa’nın da katıldığı detaylı aramada, aracın arka yolcu koltuğunun taban kısmında bulunan sırt çantası içerisindeki dama tahtaları arasına zulalanmış 5 kilo 173 gram eroin ile bagaj içerisinde bulunan poşette 6 adet saklama kabında 3 kilo 475 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili İ.K., D.Ç. ve E.K. isimli 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.