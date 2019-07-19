1 FIFA 20'nin merakla beklenen ilk oynanış videosu yayınlandı FIFA 20'nin resmi olarak yayınlanan ilk oynanış videosunu ve oyunun bizlere sunduğu bazı özellikleri bir araya getirdik.

2 Kuzey Irak'ta 6 terörist öldürüldü Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

3 Dama tahtasından kilolarca uyuşturucu çıktı Van emniyet güçlerinin uygulama noktasında durdurduğu şüpheli araçtan, kilolarca uyuşturucu yakalandı.

4 Öksüz kalan sıpaya Muşlular sahip çıktı Muş'ta 4 günlükken annesi ölen sıpaya sahip çıkan vatandaşlar, hayvana Güllü adını verdi.

5 Ali Koç'tan Ozan Tufan'a kilo kontrolü Fenerbahçe'nin forma tanıtımı yaptığı gecede Başkan Ali Koç'un Ozan Tufan'ın göbeğini kontrol etmesi gülüşmelere neden oldu.

6 Mersin’de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Mersin’de silahlı kavgada hayatını kaybeden kişi için konuşan zanlı, “Pişmanım, ağladım zavallı çocuk için üzgünüm,” şeklinde konuştu.