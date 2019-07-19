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Dama tahtasından kilolarca uyuşturucu çıktı

Van emniyet güçlerinin uygulama noktasında durdurduğu şüpheli araçtan, kilolarca uyuşturucu yakalandı.

İHA | 19.07.2019 - 10:36..
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Uyuşturucu tacirleri, akılalmaz yötemlerle zehir dağıtmaya devam ediyor.

Van’ın Edremit ilçesinde durdurulan bir araçtaki sırt çantasının içerisinde, dama tahtaları arasına zulalanmış 8 kilo 648 gram uyuşturucu ele geçirildi.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobilin durdurulduğu belirtildi.

Dama tahtasından kilolarca uyuşturucu çıktı

5 KİLO 173 GRAM EROİN VE 3 KİLO 475 GRAM METAMFETAMİN

Narkotik madde arama köpeği Alfa’nın da katıldığı detaylı aramada, aracın arka yolcu koltuğunun taban kısmında bulunan sırt çantası içerisindeki dama tahtaları arasına zulalanmış 5 kilo 173 gram eroin ile bagaj içerisinde bulunan poşette 6 adet saklama kabında 3 kilo 475 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Dama tahtasından kilolarca uyuşturucu çıktı


ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili İ.K., D.Ç. ve E.K. isimli 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Dama tahtasından kilolarca uyuşturucu çıktı

Dama tahtasından kilolarca uyuşturucu çıktı

Dama tahtasından kilolarca uyuşturucu çıktı

Dama tahtasından kilolarca uyuşturucu çıktı

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