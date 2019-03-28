Damadına önce kızını sonra böbreğini verdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Mustafa Cengiz, 13 yıllık damadı 41 yaşındaki Hakan Atmaca'ya, kızı ve torunlarının mutluluğu için ameliyat ile bir böbreğini verdi.

"KAYINPEDERİMDEN ALLAH RAZI OLSUN"

12 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi gören iki çocuk babası Hakan Atmaca (41), uzun süredir devam eden hastalığı nedeniyle artık diyaliz aşamasına geldiğini belirterek, "İstanbul'da hastanede kayınpederimin yapılan tetkikleri sonucunda böbreğinin bana uyduğunu öğrendik. Hiç düşünmeden bana böbreğini verdi. Hastanedeki tedavimin ardından taburcu oldum. Aileme, çocuklarıma kavuştum. Kayınpederimden Allah razı olsun yüzümüzü güldürdü" dedi.

"KIZIMI VERDİM BÖBREĞİMİ Mİ ESİRGEYECEĞİM"

Böbreğini veren kayınbaba Mustafa Cengiz ise bundan 13 yıl önce kızım Aslıhan'ı damadı Hakan ile evlendirdiğini belirterek, "Damadım yıllardır ilaç tedavisi görmekteydi ve iş diyalize kadar dayandı. Baktım kızım üzülüyor, damadım üzülüyor, torunlarımın boynu bükük kalıyor. Onlar mutlu olsunlar yeter ki diyerek damadım için donör olmaya karar verdim. 13 yıl önce kızımı verdim de, bir böbreğimi mi esirgeyeceğim." diye konuştu.