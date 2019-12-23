Damadını öldüren baba: İbret olsun diye öldürdüm

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Üçoklar Mahallesi'nde, yaklaşık 3 ay önce kına merasiminde gelinin babası Mehmet Gökbulut, damadı olan Eser Efsane'yi bıçaklayarak öldürdü.

Olay sonrası, kına gecesinde öldürülen damadın zanlılarına ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Eser Efsane cinayeti ile ilgili iddianame, 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Damla Efsane’nin babası Mehmet, annesi Ayyuş, ağabeyi Cafer Gökbulut ile dayısı Gökhan Gökbulut hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edilirken, Cafer Gökbulut hakkında ise damadın annesi Meryem Fidan’ı bıçakladığı için ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

''ÖLDÜRMEK İÇİN UYGUN ANI BEKLEDİM''

İddianamede sanıkların ifadeleri de yer aldı. Sanık Mehmet Gökbulut'un ifadesinde. ''Kızımı kaçırdığı için damadıma kızgındım, cinayeti ibret olsun diye işledim. Kına merasiminde damadı öldürmek için uygun anı bekledim.'' dedi.





''ARKAMDAN SERT BİR ŞEKİLDE İTİLDİM VE DENGEMİ KAYBEDEREK YERE DÜŞTÜM''

İddianamede ifadesi yer alan gelin Damla Efsane, olay anını anlatarak, kına töreninde huzursuzluk başladığını ve ortamın gerildiğini söyledi. Efsane, "Ben ortada oynadığım sırada dayım el işaretiyle müziği kestirdi. Aynı anda arkamdan sert bir şekilde itildim ve dengemi kaybederek yere düştüm. Düşmenin etkisiyle kendimden geçtim ve sadece kavga ile bağırış seslerini duydum.” dedi.



