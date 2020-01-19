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Damadını pompalı tüfekle vurdu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Ramazan D., tartıştığı minibüs şoförü damadı Gezer Çümen’i pompalı tüfekle vurarak öldüren kayınpeder gözaltına alındı.

DHA | 19.01.2020 - 16:25..
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Denizli'de minibüs şoförlüğü yapan evli bir çocuk babası Gezer Çümen, dün akşam kayınpederi Ramazan D.'nin evine gitti.

Burada Gezer Çümen ile Ramazan D. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

HASTENEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında Ramazan D. evdeki pompalı tüfeği alıp, Çümen'i göğsünden vurdu. Çümen kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuları 112 Acil Servis ve polisi arayıp, durumu bildirdi. Ağır yaralanan Çümen, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI

Tedaviye alınan Çümen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından Ramazan D.'yi gözaltına aldı.

Çümen'in, kayınbiraderinin eşiyle ilişkisi olduğu için öldürüldüğü iddia edildi.

Tartıştığı damadını pompalı tüfekle öldürdü -1


Tartıştığı damadını pompalı tüfekle öldürdü -2

Tartıştığı damadını pompalı tüfekle öldürdü -3

Tartıştığı damadını pompalı tüfekle öldürdü -4

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