Damadını pompalı tüfekle vurdu

Denizli'de minibüs şoförlüğü yapan evli bir çocuk babası Gezer Çümen, dün akşam kayınpederi Ramazan D.'nin evine gitti.
Burada Gezer Çümen ile Ramazan D. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
HASTENEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kavga sırasında Ramazan D. evdeki pompalı tüfeği alıp, Çümen'i göğsünden vurdu. Çümen kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuları 112 Acil Servis ve polisi arayıp, durumu bildirdi. Ağır yaralanan Çümen, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI
Tedaviye alınan Çümen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından Ramazan D.'yi gözaltına aldı.
Çümen'in, kayınbiraderinin eşiyle ilişkisi olduğu için öldürüldüğü iddia edildi.