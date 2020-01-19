Damadını pompalı tüfekle vurdu

Arsa içerisinde boş bir poşette bulunun patlayıcı, ekiplerin müdahalesi ile imha edildi.

3

Manisa'da fedakar kocadan felçli eşine örnek davranış

Eşi felç geçirdiğinden beri iş yerini kapatan koca, "Bugüne kadar bana ve çocuklarımıza hep o baktı. Şimdi sıra bende" diyerek 5 yıldır hayatını karısına adadı.