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Damadını pompalıyla vuran kayınbaba tutuklandı

Geliniyle yasak ilişki yaşadığını iddia ettiği damadı Gezer Çümen'i pompalı tüfekle vurarak öldüren Ramazan D., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 20.01.2020 - 16:17..
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Denizli'de Başkarcı- Hallaçlar minibüs durağında çalışan şoför Gezer Çümen, dün tartıştığı kayınpederi tarafından vurularak öldürülmüştü.

Kayınpeder Ramazan D., damadıyla evinde bir süre tartıştıktan sonra pompalı silahıtla ateş etmiş, damadı olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı kayınpeder, olayın ardından gözaltına alınmıştı. Bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Ramazan D.'nin ifadesi ortaya çıktı.

"GELİNİMLE İLİŞKİSİ VARDI"

Ramazan D.'nin, polise verdiği ifadede, "Gezer Çümen, oğlumun eşiyle 3 yıldır yasak ilişki yaşıyordu. Kendisini uyardık ancak dinlemedi. Kendisini en son olaydan 3 gün önce suçüstü yakaladık. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Pompalı tüfeğimle öldürdüm. Şu an sahibi olduğu minibüs hattı ve minibüsü de kendisine ben almıştım. Buna rağmen bana böyle bir şey yapması ağırıma gitti" dediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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