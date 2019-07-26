Damadının parmağını koparan kayınpeder tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki evde tartıştığı damadı V.V.'nin bıçakla parmağını koparan E.C.'nin polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
KAÇAN KAYINPEDER YAKALANMIŞTI
İlçede dün E.C. tartıştığı damadı V.V'nin parmağını bıçaklayarak koparmıştı. 112 Acil Servis ekiplerince kopan parmağı buzla koruma altına alınan V.V., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, olay yerinden kaçan E.C. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanmıştı.