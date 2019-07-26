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Damadının parmağını koparan kayınpeder tutuklandı

Samsun'da tartıştığı damadının parmağını bıçakla koparan kayınpeder "kasten yaralama" suçundan tutuklanırken, yaralanan damadın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

AA | 26.07.2019 - 15:47..
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Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki evde tartıştığı damadı V.V.'nin bıçakla parmağını koparan E.C.'nin polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

KAÇAN KAYINPEDER YAKALANMIŞTI

İlçede dün E.C. tartıştığı damadı V.V'nin parmağını bıçaklayarak koparmıştı. 112 Acil Servis ekiplerince kopan parmağı buzla koruma altına alınan V.V., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, olay yerinden kaçan E.C. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanmıştı.

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