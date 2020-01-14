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Damat ağabeyin kardeşi tarafından vurulma anı

Birecik ilçesinde damadın, düğünde havaya ateş açan kardeşi tarafından vurulma anı kameraya yansıdı.

İHA | 14.01.2020 - 12:22..
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Ekenek kırsal mahallesinde Mehmet Yılmaz, açık alanda yapılan düğünde evlenmeye hazırlandı.

Akrabası olan ve aynı mahallede oturan gelini almaya giden davetlilerden bazıları, havaya rastgele ateş açtı.

KARDEŞİNİN KURŞUNU AĞABEYİNİN BAŞINA GELDİ

Damadın kardeşi H.Y. tarafından havaya ateş açılması sonucu mermilerden biri, damadın başına isabet etti.

YERE YIĞILDIĞI ANLAR KAMERADA

Damat arabaya binmek üzereyken yere yığılırken, o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde damadın kardeşi H.Y.’nin kalabalığın ortasında silahı ateşlediği ve mermilerden birinin damadın başına isabet etmesi sonucu yere yığıldığı görüldü.

Damadın kardeşi tarafından vurulma anı ViDEO

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Damat yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, H.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Damat ağabeyin kardeşi tarafından vurulma anı

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