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Kütahya'da damat düğünden hemen sonra maça geldi

Kentin Tavşanlı ilçesi 2. Amatör Lig maçında damat sürprizi yaşandı. Düğünden çıkan damat, tribündeki yerini aldı ve takımını destekledi.

İHA | 20.04.2019 - 15:55..
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Tavşanlı ikinci Amatör A grubunda oynanan Göbel Gençlikspor ile Balıköy Gençyurdu maçında damat görenler şoke oldu.

Evlilik töreninin ardından maça koşan damat "Takımımı yalnız bırakamazdım" dedi.

DÜĞÜN BİTTİ, MAÇA KOŞTU

Göbel Gençlikspor’un eski futbolcusu ve aynı zamanda fanatik taraftarı olan damat Ahmet Kocakır, maç günü ile düğün günü çakışınca Göbel Köyü’nde öğle saatlerinde gerçekleştirdikleri düğünden hemen sonra takımını desteklemek için maça gitti. İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Göbel Köyünde gerçekleşen düğün sonrası damat Ahmet Kocakır, sadıcı Burak Özbay ile Karakova semt sahalarında tribünde yerini aldı.

Kütahya'da damat düğünden hemen sonra maça geldi

Fanatik damat, düğünden çıkıp maç izlemeye gitti

"TAKIMIMI YALNIZ BIRAKAMAZDIM"

Göbel Köyünde gerçekleşen muhteşem bir düğün ile hayatlarını birleştiren Ahmet ve Şuheda çiftinin düğününe çok sayıda kişi katıldı. Takımına destek olmak için damatlıkları ile maça gelen Ahmet Kocakır, maç boyunca tribünde arkadaşları ile tezahüratlarda bulundu. Damat Kocakır, "Bu mutlu günümde takımımızı desteklemeye geldim. Benim için bu maç çok önemliydi ve takımımızı yalnız bırakamazdım" dedi.

Kütahya'da damat düğünden hemen sonra maça geldi

Damadın sadıcı ise "İyi günde ve kötü günde takımızı her zaman desteklemeye söz verdik" diyerek damadı da yalnız bırakmadığını ifade etti.
Göbel Gençlikspor ile Balıköy Gençyurdu arasında oynanan mücadele ise 1-1 eşitlik ile sona erdi.

Kütahya'da damat düğünden hemen sonra maça geldi

Kütahya'da damat düğünden hemen sonra maça geldi

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